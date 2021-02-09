Роналду вместе с девушкой Джорджиной оплатили операцию 7-летнего тяжелобольного мальчика
Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду вместе с девушкой Джорджиной Родригес сделали еще одно доброе дело. Пара взяла на себя все финансовые расходы за лечение 7-летнего Томаса из Португалии, который болеет раком.
Источник:ESPN
Криштиану Роналду давно занимается благотворительностью. Из последних таких дел была помощь больницам португальского острова Мадейра, откуда родом футболист. Тогда 36-летний игрок приобрел 5 апартов искусственной вентиляции легких.
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Благотворительность от Роналду
На этот раз к его поступку присоединилась и девушка португальца Джорджина Родригес. Пара взяла на себя финансовые расходы на лечение юного 7-летнего португальца Томаса. В 2019 году у мальчика врачи обнаружили нейробластому.
Родители мальчика шокированы поступком звездного футболиста и уже выразили слова благодарности Роналду и его девушке. Благодаря такой финансовой помощи мальчик уже летит в одну из лучших клиник Барселоны.
Джорджина и Криштиану, спасибо за вашу помощь, солидарность и большое сердце. Бесконечно благодарим Вас за то, что Томас получил возможность пройти это лечение,
- говорится в сообщении.
- Ранее футболист перечислил 375 тысяч евро, которые получил в качестве призовых за Евро-2016 в фонд борьбы с детскими онкологическими заболеваниями. Всего Криштиану отдал на благотворительность около 10 миллионов евро и занимает первое место по этому показателю среди спортсменов.
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