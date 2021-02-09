Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду вместе с девушкой Джорджиной Родригес сделали еще одно доброе дело. Пара взяла на себя все финансовые расходы за лечение 7-летнего Томаса из Португалии, который болеет раком.

Криштиану Роналду давно занимается благотворительностью. Из последних таких дел была помощь больницам португальского острова Мадейра, откуда родом футболист. Тогда 36-летний игрок приобрел 5 апартов искусственной вентиляции легких.

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Благотворительность от Роналду

На этот раз к его поступку присоединилась и девушка португальца Джорджина Родригес. Пара взяла на себя финансовые расходы на лечение юного 7-летнего португальца Томаса. В 2019 году у мальчика врачи обнаружили нейробластому.

Нейробластома – это злокачественная опухоль симпатической нервной системы эмбрионального происхождения, что является одним из наиболее распространенных солидных образований у детей и составляет около 8% всех онкологических заболеваний детского возраста. 90% больных ею – это новорожденные и дети в возрасте до 6 лет.

Родители мальчика шокированы поступком звездного футболиста и уже выразили слова благодарности Роналду и его девушке. Благодаря такой финансовой помощи мальчик уже летит в одну из лучших клиник Барселоны.

Джорджина и Криштиану, спасибо за вашу помощь, солидарность и большое сердце. Бесконечно благодарим Вас за то, что Томас получил возможность пройти это лечение,

- говорится в сообщении.

A Portuguese couple have thanked Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez for supporting their 7-year-old son’s battle with cancer.



Tomas was first diagnosed with neuroblastoma in 2019, and is now on his way to Barcelona for treatment ️ pic.twitter.com/jRp5IqeRBc — ESPN FC (@ESPNFC) February 8, 2021