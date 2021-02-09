Роналду разом з дівчиною Джорджиною оплатили операцію 7-річного важкохворого хлопчика
Один з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду разом із дівчиною Джорджиною Родрігес зробили ще одну добру справу. Пара взяла на себе всі фінансові витрати за лікування 7-річного Томаса з Португалії, який хворіє раком.
Джерело:ESPN
Кріштіану Роналду давно займається благодійністю. З останніх його таких справ була допомога лікарням португальського острова Мадейра, звідки родом футболіст. Тоді 36-річний гравець придбав 5 апартів штучної вентиляції легень.
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Благодійність від Роналду
Цього разу до його вчинку долучилась і дівчина португальця Джорджина Родрігес. Пара взяла на себе фінансові витрати на лікування юного 7-річного португальця Томаса. У 2019 році у хлопчика лікарі виявили нейробластому.
Батьки хлопчика шоковані вчинком зіркового футболіста та вже висловили слова подяки Роналду та його дівчині. Завдяки такій фінансовій допомозі хлопчик вже летить у одну з найкращих клінік Барселони.
Джорджина і Кріштіану, спасибі за вашу допомогу, солідарність і велике серце. Безмежно дякуємо вам за те, що Томас отримав можливість пройти це лікування,
– йдеться у повідомленні.
- Раніше футболіст перерахував 375 тисяч євро, які отримав у якості призових за Євро-2016, у фонд боротьби з дитячими онкологічними захворюваннями. Всього Кріштіану віддав на благодійність близько 10 мільйонів євро та займає перше місце за цим показником серед спортсменів.
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