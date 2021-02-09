Один з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду разом із дівчиною Джорджиною Родрігес зробили ще одну добру справу. Пара взяла на себе всі фінансові витрати за лікування 7-річного Томаса з Португалії, який хворіє раком.

Кріштіану Роналду давно займається благодійністю. З останніх його таких справ була допомога лікарням португальського острова Мадейра, звідки родом футболіст. Тоді 36-річний гравець придбав 5 апартів штучної вентиляції легень.

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Благодійність від Роналду

Цього разу до його вчинку долучилась і дівчина португальця Джорджина Родрігес. Пара взяла на себе фінансові витрати на лікування юного 7-річного португальця Томаса. У 2019 році у хлопчика лікарі виявили нейробластому.

Нейробластома – це злоякісна пухлина симпатичної нервової системи ембріонального походження, що є одним з найбільш поширених солідних утворень у дітей і становить близько 8% усіх онкологічних захворювань дитячого віку. 90% хворих на неї – це новонароджені та діти віком до 6 років.

Батьки хлопчика шоковані вчинком зіркового футболіста та вже висловили слова подяки Роналду та його дівчині. Завдяки такій фінансовій допомозі хлопчик вже летить у одну з найкращих клінік Барселони.

Джорджина і Кріштіану, спасибі за вашу допомогу, солідарність і велике серце. Безмежно дякуємо вам за те, що Томас отримав можливість пройти це лікування,

– йдеться у повідомленні.

A Portuguese couple have thanked Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez for supporting their 7-year-old son’s battle with cancer.



Tomas was first diagnosed with neuroblastoma in 2019, and is now on his way to Barcelona for treatment ️ pic.twitter.com/jRp5IqeRBc — ESPN FC (@ESPNFC) February 8, 2021