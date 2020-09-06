Один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду бывает сам не свой, когда не может помочь своим партнерам на поле. Звездный футболист 5 сентября пропускал матч Лиги наций между Португалией и Хорватией. Роналду поддерживал партнеров на трибуне и дважды попал в курьезные ситуации.

Не авторитет

35-летний Роналду оказался не авторитетом для сотрудницы стадиона "Эштадиу ду Драгау" в Порту, где состоялся матч Португалия – Хорватия (4:1). Об этом сообщает 24 канал.

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Игрок сборной Португалии разместился на трибуне без защитной маски. Работница стадиона, увидев, что Криштиану нарушает правила безопасности, сделала ему замечание.

Роналду признал вину и быстро надел медицинскую маску.

Olha a responsabilidade, Robozão! Cristiano Ronaldo, que está na arquibancada, levou essa chamada aí por estar sem máscara. Todo mundo tem que usar para se proteger, não tem jeito! #NationsLeagueNoEI

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Portugal x Croácia é na TNT, no YouTube (https://t.co/6l1lXPRpGt) e no @EIPlus pic.twitter.com/nqpLl01nh6 — Esporte Interativo (de ) (@Esp_Interativo) September 5, 2020

Курьез с бананом

Возможно, после замечания Роналду разволновался и решил перекусить. Но с этим у португальца также сложилось все не слишком хорошо.

Криштиану решил полакомиться бананом, но тот коварно вылетел из рук именитого футболиста.

Роналду предпринял попытку найти фрукт, но оставил его на стадионе.

Tá com a mão furada, Robozão? HAHAHAHAHA Cristiano Ronaldo queria comer uma banana na arquibancada, mas não deu muito certo... #NationsLeagueNoEI #NationsNaTNT

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Você assiste a Suécia x Portugal na próxima terça, às 15h15, na TNT, no YouTube (com imagens) e no @EIPlus! pic.twitter.com/BdTjMvyzNQ — Esporte Interativo (de ) (@Esp_Interativo) September 5, 2020

Следующий матч Португалия сыграет уже 8-го сентября против сборной Швеции.