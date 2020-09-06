Роналду двічі сконфузився під час матчу: загубив банан та отримав на горіхи за маску – відео
Один з найкращих футболістів сучасності Кріштіану Роналду буває сам не свій, коли не може допомогти партнерам на полі. Зірковий футболіст 5 вересня пропускав матч Ліги націй між Португалією та Хорватією. Роналду підтримував партнерів на трибуні та двічі потрапив у курйозні ситуації.
Не авторитет
35-річний Роналду виявився не авторитетом для співробітниці стадіону "Ештадіу ду Драгау" в Порту, де відбувся матч Португалія – Хорватія (4:1). Про це повідомляє 24 канал.
Справжній шедевр: Гол Роналду визнаний найкращим у Лізі чемпіонів 2019/20: відео
Гравець збірної Португалії розмістився на трибуні без захисної маски. Працівниця стадіону, побачивши, що Кріштіану порушує правила безпеки, зробила йому зауваження.
Роналду визнав вину та швидко одягнув медичну маску.
Курйоз з бананом
Можливо, після зауваження Роналду розхвилювався та вирішив перекусити. Але з цим у португальця також склалося все не надто добре.
Кріштіану вирішив поласувати бананом, але той підступно вилетів з рук іменитого футболіста.
Роналду здійснив спробу знайти фрукт, але залишив його на стадіоні.
Наступний матч Португалія зіграє вже 8-го вересня проти збірної Швеції.