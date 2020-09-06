Один з найкращих футболістів сучасності Кріштіану Роналду буває сам не свій, коли не може допомогти партнерам на полі. Зірковий футболіст 5 вересня пропускав матч Ліги націй між Португалією та Хорватією. Роналду підтримував партнерів на трибуні та двічі потрапив у курйозні ситуації.

Не авторитет

35-річний Роналду виявився не авторитетом для співробітниці стадіону "Ештадіу ду Драгау" в Порту, де відбувся матч Португалія – Хорватія (4:1). Про це повідомляє 24 канал.

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Гравець збірної Португалії розмістився на трибуні без захисної маски. Працівниця стадіону, побачивши, що Кріштіану порушує правила безпеки, зробила йому зауваження.

Роналду визнав вину та швидко одягнув медичну маску.

Olha a responsabilidade, Robozão! Cristiano Ronaldo, que está na arquibancada, levou essa chamada aí por estar sem máscara. Todo mundo tem que usar para se proteger, não tem jeito! #NationsLeagueNoEI

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Portugal x Croácia é na TNT, no YouTube (https://t.co/6l1lXPRpGt) e no @EIPlus pic.twitter.com/nqpLl01nh6 — Esporte Interativo (de ) (@Esp_Interativo) September 5, 2020

Курйоз з бананом

Можливо, після зауваження Роналду розхвилювався та вирішив перекусити. Але з цим у португальця також склалося все не надто добре.

Кріштіану вирішив поласувати бананом, але той підступно вилетів з рук іменитого футболіста.

Роналду здійснив спробу знайти фрукт, але залишив його на стадіоні.

Tá com a mão furada, Robozão? HAHAHAHAHA Cristiano Ronaldo queria comer uma banana na arquibancada, mas não deu muito certo... #NationsLeagueNoEI #NationsNaTNT

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Você assiste a Suécia x Portugal na próxima terça, às 15h15, na TNT, no YouTube (com imagens) e no @EIPlus! pic.twitter.com/BdTjMvyzNQ — Esporte Interativo (de ) (@Esp_Interativo) September 5, 2020

Наступний матч Португалія зіграє вже 8-го вересня проти збірної Швеції.