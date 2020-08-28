Роналдинью представил трогательный трейлер о своей истории: видео
Легендарный бразилец Роналдинью больше не находится на домашнем аресте вместе со своим братом. Бывший футболист уже анонсировал трейлер к фильму о своем жизненном пути.
Видео трейлера Роналдинью выложил в своем Twitter. Также бразилец поблагодарил фанатов, которые поддерживали его, пока футболист был в тюрьме.
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Фильм о легенде
Кроме того, кумир миллионов болельщиков представил тизер своего документального фильма. По словам Роналдинью, в ленте рассказывается его история, грустные и громкие моменты в его футбольной карьере.
Добавим, что футболист вышел на свободу, но должен уплатить в виде компенсации 90 тысяч долларов, а также указать точный адрес места жительства в родной Бразилии.
Также Роналдинью должен каждые три месяца отмечаться в судейских органах своей страны вместе с братом.
- Последним клубом в его карьере стал "Флуминенсе".
- За яркую игру в Лиге Чемпионов и чемпионате Испании 2004/05 журнал "France Football" наградил его Золотым мячом – наградой лучшему футболисту Европы.
- Официальный посол футбольного клуба "Барселона".
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