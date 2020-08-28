Легендарный бразилец Роналдинью больше не находится на домашнем аресте вместе со своим братом. Бывший футболист уже анонсировал трейлер к фильму о своем жизненном пути.

Видео трейлера Роналдинью выложил в своем Twitter. Также бразилец поблагодарил фанатов, которые поддерживали его, пока футболист был в тюрьме.

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Фильм о легенде

Кроме того, кумир миллионов болельщиков представил тизер своего документального фильма. По словам Роналдинью, в ленте рассказывается его история, грустные и громкие моменты в его футбольной карьере.

Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses últimos meses, vcs estão sempre no meu coração!!! Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vcs o teaser do filme... pic.twitter.com/tp6WjowgGn — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 27, 2020

Добавим, что футболист вышел на свободу, но должен уплатить в виде компенсации 90 тысяч долларов, а также указать точный адрес места жительства в родной Бразилии.

Также Роналдинью должен каждые три месяца отмечаться в судейских органах своей страны вместе с братом.