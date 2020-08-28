Роналдінью презентував зворушливий трейлер про свою історію: відео
Легендарний бразилець Роналдінью більше не знаходиться на домашньому арешті разом із своїм братом. Колишній футболіст вже анонсував трейлер до фільму про свій життєвий шлях.
Відео трейлеру Роналдінью виклав у своєму Twitter. Також бразилець подякував фанатам, які підтримували його поки футболіст був у в'язниці.
Нарешті: Роналдінью вийшов на волю після арешту за підроблені документи: яку суму сплатить бразилець
Фільм про легенду
Крім того, кумир мільйонів вболівальників представив тизер власного документального фільму. За словами Роналдінью, у стрічці розповідається його історія, сумні та гучні моменти у його футбольній кар'єрі.
Додамо, що футболіст вийшов на волю, але повинен сплатити у вигляді компенсації 90 тисяч доларів, а також вказати точну адресу місця проживання у рідній Бразилії.
Також Роналдінью повинен кожних три місяці помічатись у суддівських органах своєї країни разом із братом.
- Останнім клубом в його кар'єрі став "Флуміненсе".
- За яскраву гру у Лізі Чемпіонів і чемпіонаті Іспанії 2004/05 журнал "France Football" нагородив його Золотим м'ячем – нагородою найкращому футболістові Європи.
- Офіційний посол футбольного клубу "Барселона".
- Роналдінью відкрив криптовалюту Ronaldinho Soccer coin.