Легендарний бразилець Роналдінью більше не знаходиться на домашньому арешті разом із своїм братом. Колишній футболіст вже анонсував трейлер до фільму про свій життєвий шлях.

Відео трейлеру Роналдінью виклав у своєму Twitter. Також бразилець подякував фанатам, які підтримували його поки футболіст був у в'язниці.

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Фільм про легенду

Крім того, кумир мільйонів вболівальників представив тизер власного документального фільму. За словами Роналдінью, у стрічці розповідається його історія, сумні та гучні моменти у його футбольній кар'єрі.

Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses últimos meses, vcs estão sempre no meu coração!!! Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vcs o teaser do filme... pic.twitter.com/tp6WjowgGn — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 27, 2020

Додамо, що футболіст вийшов на волю, але повинен сплатити у вигляді компенсації 90 тисяч доларів, а також вказати точну адресу місця проживання у рідній Бразилії.

Також Роналдінью повинен кожних три місяці помічатись у суддівських органах своєї країни разом із братом.