Только отыграв на ЧМ-2022: 28-летний легионер Днепра-1 задумывался над завершением карьеры
Источник:La Teja
Рональд Матаррита, только зимой присоединившийся к украинской команде, не мог собраться с мыслями. Костариканец хотел покончить с футбольной жизнью.
Костариканский футболист пережил эмоциональное перегорание. Однако новоиспеченный клуб Матарриты помог ему одуматься.
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Сложный период в жизни
У Рональда Маттарита всего 28 лет, что является очень юным возрастом для того, чтобы завершать футбольную карьеру. После того, как игрок отыграл чемпионат мира в Катаре, костариканец почувствовал, что футбол у него далеко не на первом месте, поэтому левый фулбек и хотел принять достаточно радикальное решение.
Однако помехой поспешным действиям Матарриты стало его окружение. Рональду прийти в себя помог также и украинский коллектив Днепр-1, который подарил футболисту надежду и веру в его силы. Матаррита по-новому начал смотреть на футбол.
Мое мировоззрение еще месяц назад было полностью далеким от футбола из-за бесконечного количества ситуаций, но вот я здесь, и я все еще здесь. Теперь я могу только поблагодарить тех людей, которые меня не подвели. Сегодня я здесь не знаю ть сам того не осознавая. В меня друзья, семья и люди, которые верят в меня больше, чем я сам. Мои агенты, мои физиотерапевты и их клиника, моя семья и мои близкие друзья, а также СК Днепр-1 и его стремление дать мне пространство и время, необходимое для того, чтобы снова найти правильный маршрут в карьере,
– рассказал Матаррита.
Карьера костариканца
- 28-летний Рональд Матаррита последние 6 лет выступал в МЛС. Защитник защищал цвета Нью-Йорк Сити и Цинциннати.
- На чемпионате мира-2022 игрок сыграл 8 минут против сборной Испании (0:7) и 16 минут против сборной Германии (2:4).
- За украинский коллектив костарикенец пока провел всего один матч. Матаррита отыграл 22 минуты в победному поединку "спортклубовцев" против Металлиста 1925 (0:3) в рамках УПЛ.