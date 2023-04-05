Костариканский футболист пережил эмоциональное перегорание. Однако новоиспеченный клуб Матарриты помог ему одуматься.

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Сложный период в жизни

У Рональда Маттарита всего 28 лет, что является очень юным возрастом для того, чтобы завершать футбольную карьеру. После того, как игрок отыграл чемпионат мира в Катаре, костариканец почувствовал, что футбол у него далеко не на первом месте, поэтому левый фулбек и хотел принять достаточно радикальное решение.

Однако помехой поспешным действиям Матарриты стало его окружение. Рональду прийти в себя помог также и украинский коллектив Днепр-1, который подарил футболисту надежду и веру в его силы. Матаррита по-новому начал смотреть на футбол.

Мое мировоззрение еще месяц назад было полностью далеким от футбола из-за бесконечного количества ситуаций, но вот я здесь, и я все еще здесь. Теперь я могу только поблагодарить тех людей, которые меня не подвели. Сегодня я здесь не знаю ть сам того не осознавая. В меня друзья, семья и люди, которые верят в меня больше, чем я сам. Мои агенты, мои физиотерапевты и их клиника, моя семья и мои близкие друзья, а также СК Днепр-1 и его стремление дать мне пространство и время, необходимое для того, чтобы снова найти правильный маршрут в карьере,

– рассказал Матаррита.

Карьера костариканца