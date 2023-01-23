Легендарный Рональд Куман во второй раз возглавил "летучих голландцев"
Источник:Твиттер сборной Нидерландов
Сборная Нидерландов официально объявила нового главного тренера. Преемником Луи Ван Гала стал экс-тренер Барселоны Рональд Куман.
За два месяца до старта отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 национальные сборные определяются с главными тренерами. Назначение произошло и в национальной команде Нидерландов.
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Куман вернулся в сборную
Новым-старым главным тренером "Оранье" стал легендарный Рональд Куман. Специалист подписал контракт до окончания следующего мирового первенства 2026 года.
"Я был в таких местах, где не знал пути. Здесь я чувствую себя как дома. Будет немного легче найти дорогу, потому что я знаю, как я хочу.
Подбор игроков немного изменился, но здесь по-прежнему много ребят, с которыми мы работали в период с 2018 по 2020 год.
Эта работа – почетная, думаю, я уже говорил об этом в своей презентации в 2018 году. Я счастлив и горд, что у меня снова есть такая возможность", – сказал на презентации Куман.
Напомним, что предшественником Кумана был Луи Ван Гал. На ЧМ-2022 сборная Нидерландов в четвертьфинале уступила Аргентине в серии пенальти.
Тренерский путь Кумана
- Напомним, что Рональд Куман был культовым игроком Барселоны и сборной Нидерландов. В качестве футболиста он становился чемпионом Европы-1988.
- После завершения игровой карьеры Куман вошел в тренерский штаб "оранжевых", где работал ассистентом Гуса Хиддинка.
- В качестве самостоятельного тренера возглавлял ряд клубов: Витесс, Аякс, Бенфику, ПСВ, Валенсию, АЗ, Фейеноорд, Саутгемптон, Эвертон.
- В 2018 – 2020 годах был главным тренером сборной Нидерландов.
- Под его руководством "оранье" успешно квалифицировались на Евро-2020 (заняли второе место в группе после сборной Германии) и дошли до финала первого розыгрыша Лиги наций УЕФА.
- Последним местом работы Кумана была испанская Барселона, откуда его уволили в октябре 2021 года.