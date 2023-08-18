Новый партнер для Мудрика: Чесли отдал 60 миллионов за 19-летнего воспитанника МанСити

Команда Маурисио Почеттино продолжает усиливать состав перспективными футболистами. Очередным новичком "синих" стал опорный хавбек Ромео Лавия.

Лондонский Челси завершил подписание бельгийского полузащитника Саутгемптона Ромео Лавии. Контракт 19-летнего таланта с "синими" рассчитан на 7 лет.

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Владельцы "Челси" отдали за трансфер Лавии 60 миллионов фунтов стерлингов. Бельгиец будет выступать под 45-м номером.

Я очень рад присоединиться к Челси и быть частью этого увлекательного проекта. Это удивительный футбольный клуб с великолепной историей. Я не могу дождаться встречи со всеми моими новыми товарищами по команде, чтобы вместе добиться больших результатов,

– сказал Лавия.

Видео представления Лавии в Челси

Недавно Челси подписал 21-летнего эквадорца Мойзеса Кайседо. Звездный партнер Мудрика побил трансферный рекорд АПЛ. Интересно, что Лавия выступает на той же позиции, что и эквадорец. Также на этой позиции играют Энцо Фернандес, Андрей Сантос и Лесли Угочукву. Все это молодые футболисты в возрасте 19 – 22 лет.

Что известно о новичке Челси