Лондонський Челсі завершив підписання бельгійського півзахисника Саутгемптона Ромео Лавії. Контракт 19-річного таланта з "синіми" розрахований на 7 років.

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Власники Челсі віддали за трансфер Лавії 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Бельгієць буде виступати під 45-м номером.

Я дуже радий приєднатися до Челсі і бути частиною цього захоплюючого проєкту. Це дивовижний футбольний клуб із чудовою історією. Я не можу дочекатися зустрічі з усіма моїми новими товаришами по команді, щоб разом досягти великих результатів,

– сказав Лавія.

Відео представлення Лавії в Челсі

Нещодавно Челсі підписав 21-річного еквадорця Мойзеса Кайседо. Зірковий партнер Мудрика побив трансферний рекорд АПЛ. Цікаво, що Лавія виступає на тій самій позиції, що й еквадорець. Також на цій позиції грають Енцо Фернандес, Андрей Сантос та Леслі Угочукву. Все це молоді футболісти віком 19 – 22 роки.

Що відомо про новачка Челсі