Лондонський Челсі завершив підписання бельгійського півзахисника Саутгемптона Ромео Лавії. Контракт 19-річного таланта з "синіми" розрахований на 7 років.
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Власники Челсі віддали за трансфер Лавії 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Бельгієць буде виступати під 45-м номером.
Я дуже радий приєднатися до Челсі і бути частиною цього захоплюючого проєкту. Це дивовижний футбольний клуб із чудовою історією. Я не можу дочекатися зустрічі з усіма моїми новими товаришами по команді, щоб разом досягти великих результатів,
– сказав Лавія.
Відео представлення Лавії в Челсі
Нещодавно Челсі підписав 21-річного еквадорця Мойзеса Кайседо. Зірковий партнер Мудрика побив трансферний рекорд АПЛ. Цікаво, що Лавія виступає на тій самій позиції, що й еквадорець. Також на цій позиції грають Енцо Фернандес, Андрей Сантос та Леслі Угочукву. Все це молоді футболісти віком 19 – 22 роки.
Що відомо про новачка Челсі
- Лавія виступав за молодіжні команди Волюве та Андерлехт. У віці 16 років приєднався до академії Манчестер Сіті.
- У складі "містян" Ромео дебютував у вересні 2021 року. Проте юнаку було складно було конкурувати за місце в основі.
- 6 липня 2022 року бельгієць приєднався до Саутгептона, який віддав за нього 12 мільйонів євро. До речі, Манчестер Сіті отримає 20% від трансферу Лавії в Челсі.
- У березні 2023 року Ромео дебютував за національну збірну Бельгії.