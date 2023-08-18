Лондонский Челси завершил подписание бельгийского полузащитника Саутгемптона Ромео Лавии. Контракт 19-летнего таланта с "синими" рассчитан на 7 лет.
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Владельцы "Челси" отдали за трансфер Лавии 60 миллионов фунтов стерлингов. Бельгиец будет выступать под 45-м номером.
Я очень рад присоединиться к Челси и быть частью этого увлекательного проекта. Это удивительный футбольный клуб с великолепной историей. Я не могу дождаться встречи со всеми моими новыми товарищами по команде, чтобы вместе добиться больших результатов,
– сказал Лавия.
Видео представления Лавии в Челси
Недавно Челси подписал 21-летнего эквадорца Мойзеса Кайседо. Звездный партнер Мудрика побил трансферный рекорд АПЛ. Интересно, что Лавия выступает на той же позиции, что и эквадорец. Также на этой позиции играют Энцо Фернандес, Андрей Сантос и Лесли Угочукву. Все это молодые футболисты в возрасте 19 – 22 лет.
Что известно о новичке Челси
- Лавия выступал за молодежные команды Волюве и Андерлехта. В возрасте 16 лет присоединился к академии Манчестер Сити.
- В составе "горожан" Ромео дебютировал в сентябре 2021 года. Однако юноше было сложно конкурировать за место в основе.
- 6 июля 2022 года бельгиец присоединился к Саутгептону, который отдал за него 12 миллионов евро. К слову, Манчестер Сити получит 20% от трансфера Лавии в Челси.
- В марте 2023 года Ромео дебютировал за сборную Бельгии.