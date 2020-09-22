Итальянская "Рома" в первом туре Серии A сыграла вничью с "Вероной". Но команде уже после засчитали техническое поражение.

Причиной такого наказания для "Ромы" стало то, что руководство клуба неправильно заявило на сезон игрока Амаду Диавару.

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"Рома" заявила игрока на сезон как футболиста молодежного состава. Хотя в Италии игроком молодежного состава может быть только игрок не старше 22 лет. В то время как Диаваре еще 17 июля исполнилось 23 года.

Руководство Серии A приняло решение засчитать римскому клубу техническое поражение в первом матче против "Вероны". Диавара почти всю игру провел на поле и был заменен на 89-й минуте.

В "Роме" заявили, что они будут подавать апелляцию на такое решение. До этого они пытались доказать, что у них в заявке на сезон есть свободные места для игроков основной команды.