Італійська "Рома" у першому турі Серії A зіграла внічию з "Вероною". Але команді вже після зарахували технічну поразку.

Причиною такого покарання для "Роми" стало те, що керівництво клубу неправильно заявило на сезон гравця Амаду Діавара.

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"Рома" заявила гравця на сезон як футболіста молодіжного складу. Хоча в Італії гравцем молодіжного складу може бути лише гравець не старше 22 років. У той час як Діавара ще 17 липня виповнилося 23 роки.

Керівництво Серії A прийняло рішення зарахувати римському клубу технічну поразку у першому матчі проти "Верони". Діавара майже всю гру провів на полі й був замінений на 89-й хвилині.

В "Ромі" заявили, що вони подаватимуть апеляцію на таке рішення. До цього вони намагалися довести, що в них в заявці на сезон є вільні місця для гравців основної команди.