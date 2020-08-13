Самая молодая двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид проводит отдых в Турции.

Белодид опубликовала в Facebook фото со своей романтической фотосессии на берегу моря.

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