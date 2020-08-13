Романтична та сексуальна: Білодід знялася в фотосесії на березі моря
Наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білодід проводить відпочинок у Туреччині.
Білодід опублікувала в Facebook фото зі своєю романтичної фотосесією на березі моря.
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Досягнення Білодід
- У 2016 році у Іспанії стала чемпіонкою Європи серед юніорів.
- У цьому ж році стала чемпіонкою світу серед юніорів.
- Свою першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі.
- Дарія Білодід – дворазова чемпіонка світу 2018 та 2019 років.
- Дівчина у 18 років і 11 місяців стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.
- Чемпіонка Європейських ігор 2019 року.
- Дворазова чемпіонка Європи 2017 та 2019 років.
- Найкраща спортсменка України 2019 року.