Наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білодід проводить відпочинок у Туреччині.

Білодід опублікувала в Facebook фото зі своєю романтичної фотосесією на березі моря.

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Досягнення Білодід