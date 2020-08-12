Украинская чемпионка Белодед поделилась яркими фото с отдыха в Турции
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед отправилась на отдых в Фетхие (Турция).
Соответствующим фото спортсменка поделилась в Instagram
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"Наконец каникулы", - написала Дарья комментируя фото.
Достижения Билодид
- В 2016 году в Испании стала чемпионкой Европы среди юниоров.
- В этом же году стала чемпионкой мира среди юниоров.
- Свою первую взрослую медаль Белодед завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге.
- Дарья Билодид – двукратная чемпионка мира 2018 и 2019 годов.
- Девушка в 18 лет и 11 месяцев стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.
- Чемпионка Европейских игр 2019 года.
- Двукратная чемпионка Европы 2017 и 2019 годов.
- Лучшая спортсменка Украины 2019 года.