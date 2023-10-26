Шахтер может сорвать джекпот: инсайдер заговорил о больших деньгах за Судакова после гола Барсе
Источник:Фабрицио Романо
Георгий Судаков отличился дебютным для себя голом на уровне Лиги чемпионов. Полузащитник оформил его не любому, а в ворота самой Барселоны.
Георгий Судаков еще раз является лидером нынешнего Шахтера и заслуживает внимания европейских топовых клубов. 21-летний полузащитник вышел в старте "горняков" и на 62-й минуте матча сократил отставание от Барселоны 2:1.
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Гол, увеличивающий цену на "бриллианта" Шахтера
Воспитанник донецкого клуба стал автором единственного гола "кротов" в матче против испанского гранда.
Марино Пушич дебютировал во главе Шахтера по поражению в групповом раунде Лиги чемпионов. Хотя фактически не было времени, чтобы подготовить команду к поединку против "блаугранас", ведь возглавил украинский клуб только за день до самой встречи в Барселоне.
А для Георгия этот гол в ворота испанского клуба стал дебютным в рамках Лиги чемпионов (в 13 сыгранных поединках).
Как Судаков забил Барселоне: смотрите видео
Это взятие ворот Судакова только увеличило его трансферную стоимость. Что и после матча подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Первый гол в Лиге чемпионов для Георгия Судакова, талант 2002 года рождения. Шахтер уже собирается потребовать огромную сумму за свою новую жемчужину. За ним продолжают следить ведущие европейские клубы, в том числе недавно скауты Ювентуса,
– написал после финального свистка Романо.
Инсайдер в очередной раз подчеркнул интерес к Георгию со стороны туринского клуба, агент которого уже несколько раз вживую наблюдали за игрой воспитанника "горняков", как в Лиге чемпионов, так и на уровне сборной Украины.
Также в СМИ фигурировали имена других клубов, а фаворитом в борьбе за Судаков вообще называли лондонский Арсенал, которому так и не удалось оформить трансфер Михаила МудрикаЛюбопытно. В текущем сезоне-2023/2024 Судаков забил 3 гола в 10 сыгранных поединках. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца июня 2028 года. Уже 7 ноября Георгия может снова огорчить голкипера Барселоны, но уже в рамках 4-го тура группового раунда ЛЧ.