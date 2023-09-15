14 сентября в соцсетях инсайдера появилась информация о трансфере Бителло. Все бы ничего, если бы Фабрицио Романо не засватал его в киевское Динамо, хотя фотография была пресс-службой бело-синего клуба из Москвы.

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Бразильский футболист был одет в футболку российского клуба из лого команды страны-террориста.

Курьезную ошибку инсайдера успели заслонить его читатели. После чего Роман таки увидел свой фейл и переправил в тексте на переход Бителло в московское Динамо.



Фейл Фабрицио Романо / Скриншот из соцсетей инсайдера

Трансфер 23-летнего полузащитника из Гремио обошелся российскому Динамо в 10 миллионов евро. В сентябре 2023-го футболист дебютировал в футболке сборной Бразилии U-23.

До этого перехода бразилец провел за Гремио 92 матча (17 голов и 8 ассистов).

Контракт Бителло, который, похоже, даже не слышал о полномасштабной войне России в Украине, с Динамо рассчитан до конца июня 2028 года. Легионер связал себя долгосрочным соглашением с коллективом из столицы враждебной России.

Интересно, что был слух, что Бителло мог стать футболистом лондонского Арсенала. Вроде бы стороны уже даже пришли к согласию. Однако известный инсайдер рассказал, что эти связи между сторонами никогда не доходили до одной из финальных стадий переговоров.