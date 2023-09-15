Во втором матче единственный гол Андрея Крамарича решил судьбу победителя встречи Армения – Хорватия. Сборная Александра Петракова после 5 туров идет на третьем месте группы "D", набрав 7 баллов.

Интересно узнать Известный комментатор рассказал, проведет ли Украина товарищеские матчи перед ключевой игрой с Италией.

Открытые дела от УЕФА

После этого поединка против хорватов в УЕФА открыли дело против федерации обеих сборных (Армении и Хорватии), а также против украинского тренера.

Армян обвиняется в блокировании входов на стадионе перед матчем, использовании пиротехники и политических лозунгов болельщиков. Хорваты получат наказание за неподобающее поведение фанатов на гостевой трибуне.

Что касается Петракова, то Александр Васильевич обвиняется в задержке матча, который состоялся 11 сентября.

Вообще, сентябрьский цикл матчей отбора на Евро-2024 закончился несколькими скандалами. УЕФА также обратила внимание на политические баннеры на трибунах в приостановившемся матче Румыния – Косово и во время встречи Хорватия – Латвия (5:0), где гостевые фаны выкрикивали расистские образы в сторону футболистов соперника.

Вот так УЕФА открыл дела сразу против трех европейских футбольных федераций.

Напомним, что Петраков возглавляет Армению с 14 января 2023 и провел во главе национальной команды 6 матчей. Украинский специалист продолжает зашквариваться на пресс-конференциях. К примеру, на одной из них главный тренер армян унизил футболиста одесского Черноморца, который стремится играть за сборную.

Также ему доставалось от украинцев потому, что он вызывает в армянскую сборную игроков из российского чемпионата.

Недавно итальянская пресса снова курьезно вернула Петракова в сборную Украины Это произошло перед очной встречей Италии и Украины, которая состоялась 12 сентября, и закончился победой "скуадро адзурры" 2:1. Петракова перепутали с Сергеем Ребровым.