14 вересня у соцмережах інсайдера з'явилась інформація про трансфер Бітелло. Все б нічого, якби Фабріціо Романо не засватав його у київське Динамо, хоча світлина була пресслужби біло-синього клубу із Москви.

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Бразильський футболіст був одягнений у футболку російського клубу з лого команди країни-терориста.

Курйозну помилку інсайдера встигли заскрінити його читачі. Після чого Романо таки побачив свій фейл та переправив у тексті на перехід Бітелло у московське Дінамо.



Фейл Фабріціо Романо / Скриншот із соцмереж інсайдера

Трансфер 23-річного півзахисника із Греміо обійшовся російському Дінамо у 10 мільйонів євро. У вересні 2023-го футболіст дебютував у футболці збірної Бразилії U-23.

До цього переходу бразилець провів за Греміо 92 матчі (17 голів і 8 асистів).

Контракт Бітелло, який, схоже, навіть не чув про повномасштабну війну Росії в Україні, із Дінамо розрахований до кінця червня 2028 року. Легіонер пов'язав себе довгостроковою угодою з колективом зі столиці ворожої Росії.

Цікаво, що були чутки, що Бітелло міг стати футболістом лондонського Арсенала. Начебто сторони вже навіть дійшли до згоди. Однак відомий інсайдер розповів, що ці зв'язки між сторонами ніколи не доходили до однієї з фінальних стадій перемовин.