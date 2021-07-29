Романчук завоевал для Украины первую медаль Олимпиады в плавании за 17 лет

Пловец Михаил Романчук стал олимпийским призером на дистанции 800 метров вольным стилем. Украинец стал автором исторического достижения для нашей страны.

Романчук прервал неприятную полосу без медалей

2020. Украинский пловец финишировал третьим. Для 24-летнего пловца – это первая олимпийская награда в карьере.

Как это было Опять бронза: Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль Олимпиады-2020

Романчук записал свою фамилию в историю украинского спорта. Михаил получил первую награду Украины на Олимпиаде в плавании за последние 17 лет. До этого на трех подряд соревнованиях украинские пловцы не привозили медалей.

Последний раз копилка нашей страны пополнялась наградой по плаванию на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Те соревнования стали триумфальными для "золотой рыбки" Украина Яны Клочковой – два "золота". Бронзовую медаль также завоевал Андрей Сердинов.

Как Романчук стал бронзовым призером в Токио

В целом украинская команда по плаванию за всю историю Олимпийских игр получила 8 наград.

Михаил квалифицировался в финал с первым результатом. Украинец в первом заплыве показал первое время и установил олимпийский рекорд – 7:41.28.

А вот в финальном заплыве дела сложились несколько хуже. Итальянец Грегорио Палтриньери со стартовых метров бросился в атаку, он почти в течение всей дистанции был лидером. Но на финише равных не было представителю США Роберту Финку, который выдал феноменальную скорость на последних метрах и стал олимпийским чемпионом.

Михаил держался среди лидеров и завоевал "бронзу". Другой украинец Сергей Фролов финишировал шестым.