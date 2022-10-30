Триумф украинского чемпиона: Романчук выиграл золото на соревнованиях в Греции

Лидер сборной Украины Михаил Романчук стал победителем турнира по плаванию Oceanman World. Украинец впервые выиграл соревнования на открытой воде.

Украинец Михаил Романчук решил пропустить чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Однако наш спортсмен принял участие в турнире на открытой воде Oceanman World 2022. Соревнования проходят с 28 по 30 октября в Ретимно, Греция.

Читайте также Называл войну "бедой": Бубка покинет кресло президента НОК Украины, – СМИ

Двухкратный призер Олимпийских игр одержал победу в заплыве на самую длинную дистанцию – 10 километров. В соревновании приняли участие 130 пловцов, причем как мужчины, так и женщины. Михаил был первым на финише, опередив ближайшего соперника на 0,1 секунды. Он проплыл дистанцию за 01:35:33.301.

Oceanman World

Заплыв на 10 км

1. Михаил Романчук (Украина) – 01:35:33.301

2. Флориан Веллброк (Германия) – 01:35:33.421

3. Роб Муффельс (Германия) – 01:35:35.761

Фотографию из соревнований Михаил разместил в своем инстаграмме.

Михаил Ромачук – победитель турнира Oceanman World / фото instagram.com/misha_romanchuk

Следующие старты Романчука