Українець Михайло Романчук вирішив пропустити чемпіонат світу з плавання на короткій воді. Натомість наш спортсмен взяв участь у турнірі на відкритій воді Oceanman World 2022. Змагання проходять з 28 по 30 жовтня в Ретимно, Греція.
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Дворазовий призер Олімпійських ігор здобув перемогу в запливі на найдовшу дистанцію – 10 кілометрів. У змаганні взяли участь 130 плавців, причому як чоловіки, так і жінки. Михайло був першим на фініші, випередивши найближчого суперника на 0,1 секунди. Він проплив дистанцію за 01:35:33.301.
Oceanman World
Заплив на 10 км
- 1. Михайло Романчук (Україна) - 01:35:33.301
- 2. Флоріан Веллброк (Німеччина) - 01:35:33.421
- 3. Роб Муффельс (Німеччина) - 01:35:35.761
Світлину зі змагань Михайло розмістив у своєму інстаграмі.
Михайло Ромачук – переможець турніру Oceanman World / фото instagram.com/misha_romanchuk
Наступні старти Романчука
- Перед Новим роком Романчук візьме участь у змаганнях у німецькому Магдебурзі.
- У цьому сезоні відбудеться чемпіонат світу в японській Фукуоці (липень 2023 року), і саме до нього Михайло буде цілеспрямовано готуватися.