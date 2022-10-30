Украинец Михаил Романчук решил пропустить чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Однако наш спортсмен принял участие в турнире на открытой воде Oceanman World 2022. Соревнования проходят с 28 по 30 октября в Ретимно, Греция.

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Двухкратный призер Олимпийских игр одержал победу в заплыве на самую длинную дистанцию – 10 километров. В соревновании приняли участие 130 пловцов, причем как мужчины, так и женщины. Михаил был первым на финише, опередив ближайшего соперника на 0,1 секунды. Он проплыл дистанцию за 01:35:33.301.

Oceanman World

Заплыв на 10 км

1. Михаил Романчук (Украина) – 01:35:33.301

2. Флориан Веллброк (Германия) – 01:35:33.421

3. Роб Муффельс (Германия) – 01:35:35.761

Фотографию из соревнований Михаил разместил в своем инстаграмме.

Михаил Ромачук – победитель турнира Oceanman World / фото instagram.com/misha_romanchuk

Следующие старты Романчука