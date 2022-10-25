Лидер сборной Украины по плаванию Михаил Романчук не будет соревноваться на чемпионате мира на короткой воде, который состоится с 13 по 18 декабря в австралийском Мельбурне.

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Спортсмен планирует лучше подготовиться к следующим соревнованиям и сэкономить средства для нужд Украины.

"Во-первых, у меня был долгий отдых, и мы решили медленнее выходить на те объемы и тренировки, и сделать больший объем работы.

Во-вторых, это очень далековато. Нужны очень большие деньги, а они сейчас необходимы Украине для других дел. Тем более, что чемпионаты мира еще будут, а победа нам нужна как можно скорее”, – сказал Романчук.

Ближайшие старты Романчука

Через несколько дней украинский пловец примет участие в финале чемпионата мира OceanMan в Греции, где он сразится на дистанции 10 километров. Перед Новым годом Романчук поучаствует в соревнованиях в немецком Магдебурге. И, наконец, в этом сезоне состоится чемпионат мира в японской Фукуоке (июль 2023), и именно к нему Михаил будет целенаправленно готовиться.

Напомним, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 должен был состоятся в Казани. Но из-за полномасштабной военной агрессии против Украины FINA отобрала у России право на проведение международных соревнований, а также запретила участие российских спортсменов в турнирах.