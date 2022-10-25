Лидер сборной Украины по плаванию пропустит чемпионат мира, отобранный у России

Двухкратный призер Олимпийских игр-2020 Михаил Романчук решил не соревноваться на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Спортсмен объяснил свое решение.

Лидер сборной Украины по плаванию Михаил Романчук не будет соревноваться на чемпионате мира на короткой воде, который состоится с 13 по 18 декабря в австралийском Мельбурне.

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Спортсмен планирует лучше подготовиться к следующим соревнованиям и сэкономить средства для нужд Украины.

"Во-первых, у меня был долгий отдых, и мы решили медленнее выходить на те объемы и тренировки, и сделать больший объем работы.

Во-вторых, это очень далековато. Нужны очень большие деньги, а они сейчас необходимы Украине для других дел. Тем более, что чемпионаты мира еще будут, а победа нам нужна как можно скорее”, – сказал Романчук.

Ближайшие старты Романчука

Через несколько дней украинский пловец примет участие в финале чемпионата мира OceanMan в Греции, где он сразится на дистанции 10 километров. Перед Новым годом Романчук поучаствует в соревнованиях в немецком Магдебурге. И, наконец, в этом сезоне состоится чемпионат мира в японской Фукуоке (июль 2023), и именно к нему Михаил будет целенаправленно готовиться.

Напомним, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 должен был состоятся в Казани. Но из-за полномасштабной военной агрессии против Украины FINA отобрала у России право на проведение международных соревнований, а также запретила участие российских спортсменов в турнирах.