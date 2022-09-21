Фотосессия мечты

Сезон для Марины закончился, поэтому спортсменка отправилась в отпуск. Она опубликовала фотографии из Парижа.

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Фотосессия носила романтический характер. Марина вместе со своим мужем Михаилом Романчуком гуляли на фоне Эйфелевой башни.

Одна из красивейших пар в украинском спорте имела классический лук. Марина надела черное платье с большим вырезом, подчеркивающим ее длинные и красивые ноги. А вот Михаил был одет в белую рубашку и черные брюки.



Звездные супруги / Фото с инстаграмма легкоатлетки



Романтическая фотосессия титулованной пары / Фото из инстаграмма Бех-Романчук



Фотосессия мечты / Фото из инстаграмма Марины

Только с тобой. Мечта воплощена в реальность. Этот вечер был особенным и незабываемым,

– написала легкоатлетка под фото.

Главные награды Бех-Романчук в прошедшем сезоне: тройной прыжок - "золото" чемпионата Европы, 11-е место на чемпионате мира, "серебро" финала Бриллиантовой лиги; прыжки в длину – 4-е место на Евро, 8-е – на чемпионате мира, "золото" этапа Бриллиантовой лиги в Риме.