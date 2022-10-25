Лідер збірної України з плавання Михайло Романчук не змагатиметься на чемпіонаті світу на короткій воді, який відбудеться з 13 по 18 грудня в австралійському Мельбурні.

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Спортсмен планує краще підготуватися до наступних змагань, та заощадити кошти для потреб України.

"По-перше, я мав довгий відпочинок, і ми вирішили повільніше виходити на ті об’єми та ті тренування, і зробити більший обсяг роботи.

По-друге, це дуже далеко. Потрібні дуже великі кошти, а вони зараз необхідні Україні для інших справ. Тим паче, що чемпіонати світу ще будуть, а перемога нам потрібна якомога швидше ", – сказав Романчук.

Найближчі старти Романчука

Через кілька днів український плавець візьме участь у фіналі чемпіонату світу OceanMan у Греції, де він змагатиметься на дистанції 10 кілометрів. Перед Новим роком Романчук візьме участь у змаганнях у німецькому Магдебурзі. І, нарешті, в цьому сезоні відбудеться чемпіонат світу в японській Фукуоці (липень 2023 року), і саме до нього Михайло буде цілеспрямовано готуватися.

Нагадаємо, що чемпіонат світу по плаванню на короткій воді 2022 року мав відбутися в Казані. Але через повномасштабну військову агресію проти України FINA відібрала в Росії право на проведення міжнародних змагань, а також заборонила участь російських спортсменів у турнірах.