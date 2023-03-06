В матче 26 тура третьего испанского дивизиона команда Зозули встречалась на выезде с молодежкой Реала. Украинец начал матч со скамейки запасных 24 канал.

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Напомнил старые добрые времена

Игра неудачно складывалась для Райо Махадаонда, которая за одиннадцать минут до завершения поединка проигрывала со счетом 0:1. Чтобы спасти матч, тренер гостей выпустил на поле украинского форварда. За две минуты до завершения матча футболисты Райо Махадаонда сравняли счет.

А в компенсированное ко второму тайму время за дело взялся Зозуля. После подачи со штрафного Роман фирменным ударом головой принес победу своей команде.

Видео гола Зозули

Отметим, что Реал Кастилья тренирует легендарный игрок "сливочных" Рауль. В составе молодежки "королевского клуба" весь матч отыграл Винисиус Тобиас – арендованный у Шахтера бразильский защитник. А на замену вышел Тео Зидан – сын еще одной легенды Реала.

Напомним, что Роман Зозуля подписал контракт с Райо Махадаонда в декабре 2022 года. За это время 33-летний форвард сыграл 6 матчей, отличившихся 1 голом.