У матчі 26-го туру третього іспанського дивізіону команда Зозулі зустрічалася на виїзді з молодіжкою Реала. Українець розпочав матч з лави запасних, пише 24 канал.

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Нагадав старі добрі часи

Гра невдало складалася для Райо Махадаонда, яка за одинадцять хвилин до завершення поєдинку програвала з рахунком 0:1. Щоб врятувати матч тренер гостей випустив на поле українського форварда. За дві хвилини до завершення матчу футболісти Райо Махадаонда зрівняли рахунок.

А у компенсований до другого тайму час за справу взявся Зозуля. Після подачі зі штрафного Роман фірмовим ударом головою приніс перемогу своїй команді.

Відео голу Зозулі

Зазначимо, що Реал Кастилья тренує легендарний гравець "вершкових" Рауль. У складі молодіжки "королівського клубу" весь матч відіграв Вінісіус Тобіас – орендований у Шахтаря бразильський захисник. А на заміну вийшов Тео Зідан – син ще однієї легенди Реала.

Нагадаємо, що Роман Зозуля підписав контракт з Райо Махадаонда у грудні 2022 року. За цей час 33-річний форвард зіграв 6 матчів, у яких відзначився 1 голом.