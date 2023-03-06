Ренн – Марсель 0:1

Гол: Колашинац, 57

В чемпионате Франции подошел к завершению 26 тур Лиги 1. В последней игре встречались претенденты на путевки в Лигу чемпионов – Ренн принимал Марсель, пишет 24 канал.

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В отличие от последних игр Руслан Малиновский остался в запасе. Тренер решил выбрать более оборонительный состав, потому на места украинца вышел Маттео Гендузи.

Ренн же собирался принести извинения болельщикам за вылет из Лиги Европы от Шахтера и приблизиться к топ-тройке. И именно хозяева в первом тайме выглядели более активными, однако без реальной угрозы воротам Олимпика.

В начале второго тайма Игорь Тудор выпустил на поле Малиновского и уже через несколько минут гости открыли счет. Правда, сам украинец участия в голевой атаке не принимал. Героем эпизода стал Колашинац, точно замкнувший прострел от Ундера.

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В дальнейшем Марсель не рисковал и просто засушил игру, не дав Ренну сотворить много моментов у своих ворот. "Красно-черные" остаются пятыми в 6-ти баллах позади зоны Лиги чемпионов.

В свою очередь Олимпик закрепляется на второй строчке благодаря потере очков от Монако. Отрыв от четвертой строчки составляет 4 балла, а вот расстояние до лидера ПСЖ остается немалым – аж восемь очков.

Видеообзор матча Ренн – Марсель: