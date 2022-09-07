Снова получил триндюлов от мистера, – Зозуля встретился с бывшим тренером Днепра: фото

Роман Зозуля успевает не только 24/7 помогать украинским военным, но и успевает отдыхать. У бывшего футболиста Днепра была приятная встреча, о которой рассказал своим подписчикам.

Зозуля: Вспомнили невероятные времена в Днепре

Нападающий, с 2016-го выступающий в Испании, встретился с бывшим главным тренером Днепра Хуанде Рамосом. Роман Зозуля успел поиграть под руководством испанского наставника.

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Футболист забавно подписал фотографию с Рамосом, вспомнив матч против английского Тоттенхэма.

Зозуля вспомнил матч 1/16 финала Лиги Европы, состоявшийся 27 февраля 2014 года. Когда Тоттенхэм обыграл дома Днепр со счетом 3:1. В этой игре на 62-й минуте Роман был удален с поля.

Вспомнили невероятное время в Днепре. P.S. И снова получил триндюлей от мистера за красную карточку с Тоттенхэмом,

– написал футболист.

Роман Зозуля с Хуанде Рамосом / Фото из фейсбука украинского футболиста

Карьера Зозули и Рамоса в Днепре