Зозуля: Згадали неймовірні часи у Дніпрі

Нападник, який з 2016-го виступає в Іспанії, зустрівся з колишнім головним тренером Дніпра Хуанде Рамосом. Роман Зозуля встиг пограти під керівництвом іспанського наставника.

Цікаво дізнатись Забивний лідер Реала може пропустити матч проти Шахтаря у Лізі чемпіонів

Футболіст кумедно підписав світлину з Рамосом, пригадавши матч проти англійського Тоттенхема.

Згадали неймовірні часи у Дніпрі. P.S. І знов отримав триндюлів від містера за червону картку з Тоттенхемом,
– написав футболіст.


Роман Зозуля з Хуанде Рамосом / Фото з фейсбуку українського футболіста

Кар'єра Зозулі та Рамоса у Дніпрі

  • Іспанський тренер керував українським клубом із 2010-го по 2014 роки. А от Зозуля виступав у футболці Дніпра з 2011-го по 2016-й рік. Після чого обидва переїхали в Іспанію.
  • Рамос очолив Малагу, якою керував лише шість місяців.
  • Натомість український форвард побував у декількох клубах сонячної країни – Бетісі, Альбасете та Фуенлабраді.
  • Хуанде Рамос більше не тренує нікого та й Зозуля перебуває у пошуках нового клубу.