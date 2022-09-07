Зозуля: Згадали неймовірні часи у Дніпрі

Нападник, який з 2016-го виступає в Іспанії, зустрівся з колишнім головним тренером Дніпра Хуанде Рамосом. Роман Зозуля встиг пограти під керівництвом іспанського наставника.

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Футболіст кумедно підписав світлину з Рамосом, пригадавши матч проти англійського Тоттенхема.

Цікавий факт! Зозуля пригадав матч 1/16 фіналу Ліги Європи, який відбувся 27 лютого 2014 року. Коли Тоттенхем переграв вдома Дніпро з рахунком 3:1. У тій грі на 62-й хвилині Роман був вилучений з поля.

Згадали неймовірні часи у Дніпрі. P.S. І знов отримав триндюлів від містера за червону картку з Тоттенхемом,

– написав футболіст.



Роман Зозуля з Хуанде Рамосом / Фото з фейсбуку українського футболіста

Кар'єра Зозулі та Рамоса у Дніпрі