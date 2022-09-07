Зозуля: Вспомнили невероятные времена в Днепре
Нападающий, с 2016-го выступающий в Испании, встретился с бывшим главным тренером Днепра Хуанде Рамосом. Роман Зозуля успел поиграть под руководством испанского наставника.
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Футболист забавно подписал фотографию с Рамосом, вспомнив матч против английского Тоттенхэма.
Вспомнили невероятное время в Днепре. P.S. И снова получил триндюлей от мистера за красную карточку с Тоттенхэмом,
– написал футболист.
Роман Зозуля с Хуанде Рамосом / Фото из фейсбука украинского футболиста
Карьера Зозули и Рамоса в Днепре
- Испанский тренер руководил украинским клубом с 2010 по 2014 годы. А вот Зозуля выступал в футболке Днепра с 2011 по 2016 год. После чего оба переехали в Испанию.
- Рамос возглавил Малагу, которой руководил всего шесть месяцев.
- Украинский форвард побывал в нескольких клубах солнечной страны – Бетиси, Альбасете и Фуэнлабраде.
- Хуанде Рамос больше не тренирует никого и Зозуля находится в поисках нового клуба.