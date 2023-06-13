Суркис приглашал, а Луческу забраковал: футболист-патриот мог снова оказаться в рядах Динамо
Источник:SportArena
Роман Зозуля мог снова надеть футболку киевского коллектива. Однако помешал тренер "бело-синих".
Роман Зозуля рассказал, что недавно мог снова оказаться в Динамо. Луческу же прогадал со своим выбором.
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Легендарный камбэк не состоялся
Роман Зозуля отметил, что перед началом сезона 2021/02022 он имел несколько вариантов продолжения своей карьеры. В частности, у нападающего появилось предложение от португальского Эшторила. Зозуля отправился в Лиссабон, где был три дня, но тогда ему еще позвонили из Фуэнлабрады. Роман не захотел играть в высшей лиге в Португалии, потому что хотел жить в Мадриде. Также украинец имел возможность вернуться в родной Киев, но вот уже не он принимал решения.
Меня Суркис приглашал в Динамо около 2 лет назад. Но Луческу сказал: "Нет, мне нужен молодой". Тогда вместо меня подписали Кулача, как я понимаю. Я с Игорем Михайловичем созвонился и он сказал: "Уходи в Австрию на собрание, мы тебя ждем". Я говорю: "Игорь Михайлович, я понимаю, но мне нужно слышать мнение Луческу", на что он сказал: "Да, хорошо, без вопросов. Думаю, он будет не против. Ты собирай чемодан, я поговорю с Луческу и все". Потом мне позвонил Гусев и сказал: "Я сейчас иду в Луческу разговаривать, мы на собрании". Они поговорили и Луческу сказал: "Мне нужен Кулач и все". Как-то так получилось,
– рассказал Зозуля.
Напомним, что Владислав Кулач присоединился к столичному клубу из Ворсклы в сезоне 2021/2022 в статусе свободного агента. Однако форварда "заиграть" в Динамо не удалось, поскольку он провел за киевлян всего 7 матчей, в которых забил 1 гол. Такая статистка привела в логический финал, поскольку Кулач в 2023 году перешел в азербайджанскую Зиру, за которую сыграл 8 матчей, уже успел забить 3 гола и отдать 1 ассист.
Карьера футболиста-патриота
- Напомним, что Зозуля – питомец киевского Динамо, за которое он провел 51 матч, забил 6 голов и отдал 9 ассистов. Впоследствии Роман, за которого заплатили 3,5 миллиона евро, перебрался из столицы в Днепр (126 матчей, 33 голы, 29 ассистов), где и заявил о себе на всю Украину, в частности, достигнув с командой единственного в истории финала Лиги Европы. Именно по состоянию днепровского клуба Роман получил первый вызов в национальную сборную (33 матча, 4 гола, 6 ассистов).
- После банкротства Днепра, из-за чего клуб и прекратил свое существование. похожая судьба может ждать Днепр-1 ), Роман на правах свободного агента подписал контракт с Бетисом. Впоследствии было объявлено об аренде Зозули в состав.
- Однако переход в Мадрид сопровождался недовольством фанатов "пчел", обвинявших Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. Сам Зозуля же счел нужным опровергать эти обвинения, объяснив, что помогает украинской армии и пострадавшим от войны детям, что не дало результата, поэтому Зозуля расторг контракт с Райо Вальекано, а ФИФА, как исключение, позволила ему перейти в любой. другой клуб.
- Тогда уже Роман и перебрался в клуб, за который провел больше всего матчей среди других команд (142 моча), а Альбасете, где он признавался болельщиками лучшим игроком сезона в клубе. В состоянии Альбасете в Зозуле еще был один инцидент с фанатами Район Валекано – в 2019 году из-за оскорбительных восклицаний в адрес Романа с обвинениями в нацизме со стороны болельщиков на трибунах был остановлен, а затем отменен матч между Райо Вальекано и Альбасете.
- Впоследствии он оказался в вышесказанной Фуэнлабраде, а теперь защищает цвет Райо Махадаонды.