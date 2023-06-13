Роман Зозуля рассказал, что недавно мог снова оказаться в Динамо. Луческу же прогадал со своим выбором.

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Роман Зозуля отметил, что перед началом сезона 2021/02022 он имел несколько вариантов продолжения своей карьеры. В частности, у нападающего появилось предложение от португальского Эшторила. Зозуля отправился в Лиссабон, где был три дня, но тогда ему еще позвонили из Фуэнлабрады. Роман не захотел играть в высшей лиге в Португалии, потому что хотел жить в Мадриде. Также украинец имел возможность вернуться в родной Киев, но вот уже не он принимал решения.

Меня Суркис приглашал в Динамо около 2 лет назад. Но Луческу сказал: "Нет, мне нужен молодой". Тогда вместо меня подписали Кулача, как я понимаю. Я с Игорем Михайловичем созвонился и он сказал: "Уходи в Австрию на собрание, мы тебя ждем". Я говорю: "Игорь Михайлович, я понимаю, но мне нужно слышать мнение Луческу", на что он сказал: "Да, хорошо, без вопросов. Думаю, он будет не против. Ты собирай чемодан, я поговорю с Луческу и все". Потом мне позвонил Гусев и сказал: "Я сейчас иду в Луческу разговаривать, мы на собрании". Они поговорили и Луческу сказал: "Мне нужен Кулач и все". Как-то так получилось,

– рассказал Зозуля.

Напомним, что Владислав Кулач присоединился к столичному клубу из Ворсклы в сезоне 2021/2022 в статусе свободного агента. Однако форварда "заиграть" в Динамо не удалось, поскольку он провел за киевлян всего 7 матчей, в которых забил 1 гол. Такая статистка привела в логический финал, поскольку Кулач в 2023 году перешел в азербайджанскую Зиру, за которую сыграл 8 матчей, уже успел забить 3 гола и отдать 1 ассист.

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