"Привет, Зозуля": украинский форвард рассказал о неожиданной встрече со звездой сборной Испании

Украинский форвард Роман Зозуля решил продолжить футбольную карьеру в чемпионате Испании. Недавно украинец случайно встретил в супермаркете суперзвезду мирового футбола Альваро Морату.

Роман Зозуля сыграл в составе сборной Украины 33 матча. На футбольном поле ему пришлось встречаться со многими известными футболистами. Об одном из них Роман рассказал интересную историю.

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Неожиданная встреча в супермаркете

В мадридском супермаркете к Зозуле подошел форвард Атлетико Альваро Мората, узнавший украинского футболиста. Испанец запомнил Романа еще по матчу за сборную.

"Атлетико снимает у нашего клуба базу. Сейчас они строят другую большую базу и через полтора-два года туда переедут, а наш клуб будет на той базе, где они сейчас. Футболистов вижу часто, потому что это такой район, где живут все с Атлетико. Ходим в один супермаркет.

Виделся недавно с Моратой. Он ко мне первый подошел в супермаркете, потому что я не сильно люблю подходить, фотографироваться. Если бы был с ребенком, то тогда так, потому что он любит Атлетико. А так он сам подошел, сказал: "Привет, Зозуля". Я говорю: "Откуда ты меня знаешь?". Он говорит: "Ну мы же играли, я все помню". Думаю, откуда он меня помнит? А мы когда за сборную 0:1 проиграли, он забил. Мы тогда на память сфотографировались. Здесь в ресторанах, на улице можно встретить любого футболиста", – рассказал Зозуля.

Напомним, что в 2015 году сборная Украины встречалась с Испанией (0:1) в квалификации Евро-2016. Автором победного мяча стал Мората, а Зозуля отыграл в том поединке 32 минуты.

Зозуля в Испании