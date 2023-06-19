"Привет, Зозуля": украинский форвард рассказал о неожиданной встрече со звездой сборной Испании
Источник:Sportarena
Украинский форвард Роман Зозуля решил продолжить футбольную карьеру в чемпионате Испании. Недавно украинец случайно встретил в супермаркете суперзвезду мирового футбола Альваро Морату.
Роман Зозуля сыграл в составе сборной Украины 33 матча. На футбольном поле ему пришлось встречаться со многими известными футболистами. Об одном из них Роман рассказал интересную историю.
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Неожиданная встреча в супермаркете
В мадридском супермаркете к Зозуле подошел форвард Атлетико Альваро Мората, узнавший украинского футболиста. Испанец запомнил Романа еще по матчу за сборную.
"Атлетико снимает у нашего клуба базу. Сейчас они строят другую большую базу и через полтора-два года туда переедут, а наш клуб будет на той базе, где они сейчас. Футболистов вижу часто, потому что это такой район, где живут все с Атлетико. Ходим в один супермаркет.
Виделся недавно с Моратой. Он ко мне первый подошел в супермаркете, потому что я не сильно люблю подходить, фотографироваться. Если бы был с ребенком, то тогда так, потому что он любит Атлетико. А так он сам подошел, сказал: "Привет, Зозуля". Я говорю: "Откуда ты меня знаешь?". Он говорит: "Ну мы же играли, я все помню". Думаю, откуда он меня помнит? А мы когда за сборную 0:1 проиграли, он забил. Мы тогда на память сфотографировались. Здесь в ресторанах, на улице можно встретить любого футболиста", – рассказал Зозуля.
Напомним, что в 2015 году сборная Украины встречалась с Испанией (0:1) в квалификации Евро-2016. Автором победного мяча стал Мората, а Зозуля отыграл в том поединке 32 минуты.
Зозуля в Испании
- Отметим, что Роман Зозуля играет в чемпионате Испании с 2016 года.
- За это время он успел поиграть за Бетис, Альбасете, Фуэнлабраду.
- В декабре 2022 года украинский футболист-волонтер подписал контракт с Райо Махадаонда, выступающий в третьем дивизионе Испании.
- В прошлом чемпионате Зозуля сыграл 18 матчей и забил 1 гол. Контракт Романа с испанским клубом истекает 30 июня 2023 года.