Роман Зозуля зіграв у складі збірної України 33 матчі. На футбольному полі йому довелося зустрічатися з багатьма відомими футболістами. Про одного з них Роман розповів цікаву історію.

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Несподівана зустріч в супермаркеті

У мадридському супермаркеті до Зозулі підійшов форвард Атлетіко Альваро Мората, який впізнав українського футболіста. Іспанець запам'ятав Романа ще по матчу за збірну.

"Атлетіко знімає в нашого клубу базу. Зараз вони будують іншу велику базу і через півтора - два роки туди переїдуть, а наш клуб буде на тій базі, де вони зараз. Футболістів бачу часто, бо це такий район, де живуть усі з Атлетіко. Ходимо в один супермаркет.

Бачився нещодавно з Моратою. Він до мене перший підійшов у супермаркеті, бо я не сильно люблю підходити, фотографуватися. Якби був з дитиною, то тоді так, бо він любить Атлетіко. А так він сам підійшов, сказав: "Привіт, Зозуля". Я кажу: "Звідки ти мене знаєш?". Він говорить: "Ну ми ж грали, я все пам'ятаю". Думаю, звідки він мене пам'ятає? А ми коли за збірну 0:1 програли, то він забив. Ми тоді на пам'ять сфотографувалися. Тут у ресторанах, на вулиці можна зустріти будь-якого футболіста", – розповів Зозуля.

Нагадаємо, що у 2015 році збірна України зустрічалася з Іспанією (0:1) у кваліфікації Євро-2016. Автором переможного м'яча став Мората, а Зозуля відіграв у тому поєдинку 32 хвилини.

Зозуля в Іспанії