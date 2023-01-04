Шутки имбициллов, – Роман Зозуля раскритиковал Петросяна
Источник:Телеграмм-канал Романа Зозули
Игрок Райо Махадаонда и волонтер Роман Зозуля резко высказался на счет Петросяна. Русский шутил, прослаляя свое государство.
Евгений Петросян выступал на российском ТВ на "Голубом огоньке". Российский юморист шутил в стиле: "нравится, не нравится, Россия развивается" и "украинский борщ не существует без российского газа".
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Роман Зозуля не прошел мимо такого события. Украинский футболист жестко высказался на счет юмориста:
Если вы еще не видели это – посмотрите. Эти имбицилы считают, что такой юмор – это норма. Парад нафталиновых уродов и цирковых гнид. Сидят, едят, смеются… И все это во время бомбардировок Украины, – написал Зозуля.
Кукушку очень возмутило такое поведение россиян, поэтому он решил пророчить их будущее:
Во время, когда гибнут дети и пенсионеры. Во время, когда русское мясо гниет в нашей земле. Ничего, мы дождемся времени, когда шутить они будут только в ад, после встречи с генералом Хаймарчуком. Мерзкие паскуды, – написал Роман.
Благотворительная деятельность Зозули:
- После паузы в своей профессиональной карьере Роман приступил к активной помощи украинской армии.
- В 2015 году Зозуля основал благотворительный фонд "Народная армия", регулярно осуществляющий помощь бойцам на передовой и в тылу.
- Также Роман выставлял на аукцион свою медаль финалиста Лиги Европы, проданную за 210 тысяч гривен.
- У Зозули есть ряд знаков отличия за его волонтерскую деятельность.
- Награда Президента Украины "За гуманитарное участие в антитеррористической операции" – от Президента Украины.
- Нагрудный знак "За заслуги перед Вооруженными силами Украины" – от Начальника Генерального Штаба Украины.
- Медаль "Операции Объединенных Сил. За победу и верность" – от Командующего Объединенных сил.