Євген Петросян виступав на російському ТБ на "Блакиткому вогнику". Російський гуморист жартував у стилі: "подобається, не подобається, Росія розвивається" та "українського борща не існує без російського газу".

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Роман Зозуля не пройшов повз такої події. Український футболіст жорстко висловився на рахунок гумориста:

Якщо ви ще не бачили це – подивіться. Ці імбіцили вважають, що такий гумор – це норма. Парад нафталінових виродків і циркових гнид. Сидять, їдять, сміються… І все це під час бомбардувань України, – написав Зозуля.

Зозулю дуже обурила така поведінка росіян, тому він вирішив спророкувати їхнє майбутнє:

Під час, коли гинуть діти і пенсіонери. Під час, коли російське мясо гніє в нашій землі. Нічого, ми дочекаємось часу, коли шуткувати вони будуть тільки в пеклу, після зустрічі з генералом Хаймарчуком. Мерзотні паскуди, – написав Роман.

Благодійна діяльність Зозулі: