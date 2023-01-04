Євген Петросян виступав на російському ТБ на "Блакиткому вогнику". Російський гуморист жартував у стилі: "подобається, не подобається, Росія розвивається" та "українського борща не існує без російського газу".
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Роман Зозуля не пройшов повз такої події. Український футболіст жорстко висловився на рахунок гумориста:
Якщо ви ще не бачили це – подивіться. Ці імбіцили вважають, що такий гумор – це норма. Парад нафталінових виродків і циркових гнид. Сидять, їдять, сміються… І все це під час бомбардувань України, – написав Зозуля.
Зозулю дуже обурила така поведінка росіян, тому він вирішив спророкувати їхнє майбутнє:
Під час, коли гинуть діти і пенсіонери. Під час, коли російське мясо гніє в нашій землі. Нічого, ми дочекаємось часу, коли шуткувати вони будуть тільки в пеклу, після зустрічі з генералом Хаймарчуком. Мерзотні паскуди, – написав Роман.
Благодійна діяльність Зозулі:
- Після паузи у своїй професійній кар'єрі Роман розпочав активну допомогу українській армії.
- У 2015 році Зозуля заснував благодійний фонд "Народна армія", яка регулярно здійснбє допомогу бійцям на передовій та в тилу.
- Також Роман виставляв на аукціон свою медаль фіналіста Ліги Європи, яка була продана за 210 тисяч гривень.
- У Зозулі є низка відзнак за його волонтерську діяльність.
- Відзнака Президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції" – від Президента України.
- Нагрудний знак "За заслуги перед Збройними Силами України" – від Начальника Генерального Штабу України.
- Медаль "Операції Об'єднаних Сил. За звитягу та вірність" – від Командувача Об'єднаних сил.