Роман Зозуля летом 2021 года сменил команду – он перешел из Альбасете в Фуэнлабраду. Но долго не мог забить первый гол за новый клуб. Лишь 3 ноября он наконец-то забил – в ворота Лас-Пальмаса на выезде. Это был 13-й матч для Зозули в составе новой команды.

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Зозуля в этом матче вышел сразу после перерыва. К тому времени его команда проигрывала на выезде 2:0, а во втором тайме осталась в меньшинстве.

Сначала Зозуля отличился забитым голом после подачи со штрафного, но его не засчитали из-за офсайда. Но потом он забил по правилам. После подачи с углового он получил скидку от партнера головой и, находясь спиной к воротам, сумел пробить в падении через себя.

Этот гол не спас Фуэнлабраду от поражения в этом матче, которое стало третьим подряд для команды в чемпионате. Команда идет на 16-е место в турнирной таблице.