Роман Зозуля влітку 2021 року змінив команду – він перейшов з Альбасете до Фуенлабради. Але довго не міг забити перший гол за новий клуб. Лише 3 листопада він нарешті забив – у ворота Лас-Пальмаса на виїзді. Це був 13-й матч для Зозулі в складі нової команди.

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Зозуля в цьому матчі вийшов одразу по перерві. на той час його команда програвала на виїзді 2:0, а в другому таймі залишилася у меншості.

Спочатку Зозуля відзначився забитим голом після подачі зі штрафного, але його не зарахували через офсайд. Та згодом він забив за правилами. Після подачі з кутового він отримав скидку від партнера головою, і, перебуваючи спиною до воріт, зумів пробити в падінні через себе.

Цей гол не врятував Фуенлабраду від поразки в цьому матчі, яка стала третьою поспіль для команди в чемпіонаті. Команда йде на 16-у місці в турнірній таблиці.