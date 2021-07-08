Ранее стало известно, что Аcсоциация пляжного футбола Украины на основании рекомендаций УАФ и Министерства молодежи и спорта приняла решение не ехать на мировое первенство в Россию, несмотря на завоеванную путевку на турнир.

О главном Сборной Украины запретили ехать в Москву на чемпионат мира по пляжному футболу

"Когда узнал, был очень расстроен и разочарован. Была проделана большая работа, есть желание и амбиции у наших игроков. Каждый чемпионат мира на счету. Мы моложе не становимся, хотелось бы завоевать медали, титулы. Мы заложники ситуации, ничего не можем сделать. Принималось решение руководством, тренерским штабом, на уровне министерства", – сказал Пачев.

Мне сложно аргументировать, почему было принято решение не ехать на чемпионат в Москву. Сначала все, что я узнал, это я прочитал в соцсетях, в новостных лентах. Я был готов ехать, играть, бороться. Это мечта каждого игрока – участвовать в чемпионатах мира,

– подытожил он.

Украина не поедет на ЧМ по пляжному футболу: что известно