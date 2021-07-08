Раніше стало відомо, що Аcсоціація пляжного футболу України на підставі рекомендацій УАФ і Міністерства молоді і спорту прийняла рішення не їхати на світову першість в Росію, незважаючи на завойовану путівку на турнір.
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"Коли дізнався був дуже засмучений і розчарований. Була зроблена велика робота, є бажання і амбіції у наших гравців. Кожен чемпіонат світу на рахунку. Ми молодшими не стаємо, хотілося б завоювати медалі, титули. Ми є заручниками ситуації, нічого не можемо зробити. Приймалося рішення керівництвом, тренерським штабом, на рівні міністерства", – сказав Пачев.
Мені складно аргументувати, чому було прийнято рішення не їхати на чемпіонат в Москву. Спочатку все, що я дізнався, це я прочитав в соцмережах, в новинних стрічках. Я був готовий їхати, грати, боротися. Це мрія кожного гравця - брати участь в чемпіонатах світу,
– підсумував він.
Україна не поїде на ЧС з пляжного футболу: що відомо
- Чемпіонат світу-2021 пройде в Москві з 19-го по 29 серпня. У турнірі візьмуть участь 16 команд. Жеребкування фінальної стадії повинна відбутися 8 липня в Цюріху.
- Збірна України посіла друге місце у європейському відборі. Вона стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на ЧС.
- Команді обіцяли призові за вихід на Мундіаль. Зокрема, віцепрезидент АПФУ Владислав Ващук зустрічався зі збірною України та заявив про мету для команди від керівництва асоціацій – здобути путівку на чемпіонат світу у Росії.