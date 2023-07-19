Настоящую голевую феерию подарили своим болельщикам футболисты Брюгге. Соперником "черно-синих" в товарищеском матче был любительский коллектив КФС Хейст.

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Яремчук поиздевался над любителями

Уже в первом тайме представитель элитного дивизиона отгрузил соперникам 9 голов. Однако на этом неприятности любителей не завершились.

Во втором тайме в составе Брюгге появился украинский нападающий Роман Яремчук. Футболист сборной Украины воспользовался предоставленным шансом на все сто. Украинец забил в ворота соперника 6 голов. Это в три раза больше, чем за весь прошлый сезон. Конечно, стоит учесть уровень соперника, однако гекса-трик должен добавить уверенности нашему футболисту.

Яремчук ставит точку в матче: смотрите видео

Относительно поединка, то он завершился с разгромным счетом 22:0. Напомним, что 8 июля Яремчук впервые отличился за последние 8 месяцев. Тогда нападающий забил в ворота Беерсхорта.

К слову. Официальный сезон Брюгге начнет 27 июля. В этот день команда Яремчука сыграет матч второго раунда Лиги конференций против датского Орхуса. А уже 30 июля Брюгге сыграет поединок первого тура чемпионата Бельгии против Мехелена.