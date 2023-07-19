Справжню гольову феєрію подарували своїм уболівальникам футболісти Брюгге. Суперником "чорно-синіх" у товариському матчі був аматорський колектив КФС Хейст.

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Яремчук познущався з аматорів

Вже в першому таймі представник елітного дивізіону відвантажив суперникам 9 голів. Проте на цьому неприємності аматорів не завершилися.

У другому таймі в складі Брюгге з'явився український форвард Роман Яремчук. Футболіст збірної України скористався наданим шансом на всі сто. Українець забив у ворота суперника 6 голів. Це в три рази більше, ніж за весь минулий сезон. Звичайно, варто зважити на рівень суперника, проте гекса-трик має додати впевненості нашому футболісту.

Яремчук ставить крапку в матчі: дивіться відео

Щодо поєдинку, то він завершився з розгромним рахунком 22:0. Нагадаємо, що 8 липня Яремчук вперше відзначився за останні 8 місяців. Тоді нападник забив у ворота Беєрсхорта.

До слова. Офіційний сезон Брюгге розпочне 27 липня. В цей день команда Яремчука зіграє матч другого раунду Ліги конференцій проти данського Орхуса. А вже 30 липня Брюгге зіграє поєдинок першого туру чемпіонату Бельгії проти Мехелена.