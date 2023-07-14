Украинец стал самым дорогим трансфером Брюгге, но вообще не оправдал ожиданий. Роман Яремчук провалил свое возвращение в Бельгию после неудачного вояжа в лиссабонскую Бенфику.
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Шаткое будущее украинского форварда в Бельгии
Украинский форвард стал жертвой хейта болельщиков по ходу прошедшего сезона. Фанаты клуба требовали избавиться от Яремчука.
Бывший тренер бельгийских клубов Франки Дьюри поделился своим мнением о будущем украинского футболиста в Брюгге.
Сейчас Дейла пытается внушить уверенность в Яремчуке. Теперь форвард должен показать себя во время предсезонки. Если он не воспользуется шансом сейчас, и возникнут сомнения, возможно, будет рассмотрен трансфер. Он получал доверие от всех прошлых тренеров, но упускал все возможности,
– сказал Дьюри.
Последние матчи чемпионата Роман пропускал по болезни. Однако блогер и известный футбольный комментатор Виктор Вацко сообщал, что у Яремчука есть конфликт со спортивным директором бельгийского клуба.
Неудачное возвращение Яремчука в Бельгию
- В конце августа 2022 года Роман Яремчук вернулся в Бельгию, подписав контракт с Брюгге.
- С 2017 по конец июля 2021 года украинец выступал в этом европейском чемпионате за Гент и очень хорошо зарекомендовал себя, чем привлек внимание "орлов".
- Контракт форварда с Брюгге рассчитан до конца июня 2026 года. Однако футболист может покинуть команду гораздо раньше из-за своей неубедительной игры.
- 8 июля на тренировочном собрании Брюгге Яремчук прервал свою безголевую серию. Роман забил в ворота Беерсхорта. Это был первый гол украинца за последние 8 месяцев. Последний раз форвард Брюгге забивал еще 19 октября 2022 года в матче с Сент-Трюйденом.
- В футболке Брюгге Яремчук провел 27 поединков – 2 гола и 3 ассиста.