Вспомнил вкус забитых голов: Яремчук прервал 8-месячную безголевую серию

Бельгийский Брюгге приступил к подготовке к новому сезону. Украинский форвард" черно-синих" Роман Яремчук попытается завоевать место в основе.

Прошлый сезон оказался провальным для форварда Брюгге Романа Яремчука. Украинца купили за рекордные 16 миллионов евро, но он не сумел оправдать ожидания руководства клуба

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Яремчук напомнил о себе

Однако в клубе продолжают рассчитывать на 27-летнего нападающего. 8 августа Брюгге сыграло свой второй спарринг во время тренировочного сбора. В контрольном поединке "черно-синие" со счетом 3:0 победили Беерсхорт.

Свой вклад в победу внес украинский форвард. На 52-й минуте матча Роман поставил точку в матче, реализовав свой момент.

К слову, это первый гол Яремчука за 9 месяцев. Последний раз форвард Брюгге отмечался забитым мячом еще 19 октября прошлого года в матче с Сент-Трюйденом.

Неудачное возвращение Яремчука в Бельгию