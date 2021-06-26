Лидер сборной Украины неожиданно травмировался перед плей-офф Евро-2020

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. 26 июня индивидуально занимался нападающий Роман Яремчук.

Форвард работал индивидуально в тренажерном зале из-за небольшого повреждения. Ожидается, что Яремчук 27 июня уже вернется в общую группу.

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Также индивидуально тренировался вингер Александр Зубков, который продолжает восстановление после мышечной травмы. Его возвращение в общую группу команды ожидается в ближайшее время.

Что известно о матче Швеция – Украина

Поединок 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной состоится 29 июня в Глазго. Матч смогут посетить только те украинские фанаты, которые уже находятся в Великобритании.

Украина вышла в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших команд, заняла третье место в группе. Зато Швеция выиграла группу E, в которой опередила Испанию, Словакию и Польшу.

Украина и Швеция в шестой раз встретятся на футбольном поле. Украина победила шведов на Евро-2012 и выиграла еще два спарринга. В активе шведов одна победа в контрольном матче и ничья.

На Евро-2020 Яремчук сыграл в трех матчах, забил два гола и отдал один результативный пас. Зубков провел на поле 13 минут.